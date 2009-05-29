Продвижение сайта с "нуля"

Нужна поддержка в оптимизации сайта и его продвижение в основных поисковых системах.

Сайт новый (происходит наполнение сайта), работа постоянная на первый этап - годичная (оплата по достижении заявленного результата ежемесячно), определяться с исполнителем и со всеми деталями буду около недели.

Тематика очень конкурентная: пластиковые окна.

От исполнителей после выяснения всех интересующих деталей, требуется предоставить свой план раскрутки проекта. На первых этапах (3-6мес) не планируется раскрутка по высоко-конкурентным запросам. Подбор основных и вспомогательных запросов осуществляется исполнителем.

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