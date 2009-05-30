Требуется продвигать сайт http://32perevoda.ru в топ 10 поисковиков яндекс, гугл, рамблер. Оплата после выведения сайта в топ по этим запросам и постоянное ежемесячное сотрудничество(оплата) Бюджет не высокий, ждем ваших предложений. Ключевые слова ...
Google news
Необходимо чтобы все нововсти попадали в google news по запросу Одесса. Сайт в Перл reporter.com.ua
Новости попадают и сейчас, примерно лишь каждая сотая.
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