Приветствую. Необходимо выполнить анализ сайта zoology точка com точка ua. Сайт существует уже год, но никогда не продвигался. Написан на Joomla 1.0.12 Будет переписан под Joomla 1.5.10. На сайте ...
Прогнать сайт по каталогам
Для сайта triplex точка com точка ua необходимо :
- дать перечень предлагаемых слов;
- по утвержденным словам сделать прогон (автоматический, полуавтоматический) по каталогам и т.п.
Победитель выбирается исходя из соотношения минимальная цена / наибольшее количество каталогов.
Цена ориентировочна.
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