Анализ сайта, семантика

Приветствую.

Необходимо выполнить анализ сайта zoology точка com точка ua.

Сайт существует уже год, но никогда не продвигался. Написан на Joomla 1.0.12

Будет переписан под Joomla 1.5.10.

На сайте добавится каталог товаров такой же, как и на zoocomplex точка com точка ua.

Задача.

Сделать семантическое ядро, дать предложения по словам/словосочетаниям для раскрутки по тематике продажи товаров для домашних животных, сделать хороший анализ сайта с рекомендациями для web программиста и контент менеджера (сайт ведь будет слегка видоизменен), предоставить письменный отчет.

Цена ориентировочна. Не спешим, но не откладываем. Предоплата 30%.

ОБЯЗАТЕЛЬНО выслать ссылку на вариант отчета, который ВЫ (а не кто-то, знакомые или "мы можем так же") уже делали.