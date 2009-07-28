Анализ сайта, семантика

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен12 заявок319 просмотров

Приветствую.

Необходимо выполнить анализ сайта zoology точка com точка ua.

Сайт существует уже год, но никогда не продвигался. Написан на Joomla 1.0.12

Будет переписан под Joomla 1.5.10.

На сайте добавится каталог товаров такой же, как и на zoocomplex точка com точка ua.

Задача.

Сделать семантическое ядро, дать предложения по словам/словосочетаниям для раскрутки по тематике продажи товаров для домашних животных, сделать хороший анализ сайта с рекомендациями для web программиста и контент менеджера (сайт ведь будет слегка видоизменен), предоставить письменный отчет.

Цена ориентировочна. Не спешим, но не откладываем. Предоплата 30%.

ОБЯЗАТЕЛЬНО выслать ссылку на вариант отчета, который ВЫ (а не кто-то, знакомые или "мы можем так же") уже делали.

Joomla
16 лет назад
Gigant
Андрей 
44 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

valectin
46 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$100
5 дней
Хорошая и качественная работа. Приятно, что человек начал работу даже без предоплаты, показав при этом грамотный подход к работе и доверие. В результате анализа - отчет на 16 страниц. И все по теме, без никакой "воды". Отлично! Рекомендую.
Очень приятно было сотрудничать. Четкая постановка задачи, взаимопонимание, своевременная оплата. Что еще надо для плодотворного сотрудничества?! Очень рекомендую.

Заявки фрилансеров

valectin
46 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Как правильно размножать статьи

    Есть программа monkeywrite и allsumitter. Требуется человек, который знает как граммотно создать проект в monkey, подготовить все для allsubmitter для дальнейшего прогона по каталогам статей. Но как прогонять в Alssubmitter я знаю. Интересует только правильно ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Google news

    Необходимо чтобы все нововсти попадали в google news по запросу Одесса. Сайт в Перл reporter.com.ua Новости попадают и сейчас, примерно лишь каждая сотая.

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Продвижение сайта в топ 10, оплата по факту!

    $250

    Требуется продвигать сайт http://32perevoda.ru в топ 10 поисковиков яндекс, гугл, рамблер. Оплата после выведения сайта в топ по этим запросам и постоянное ежемесячное сотрудничество(оплата) Бюджет не высокий, ждем ваших предложений. Ключевые слова ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание анкоров

    $5

    Нужно создать 1000 анкоров, по ключевикам: детская одежда, детский интернет-магазин, интернет-магазин детской одежды, модная детская одежда, детская одежда Спб, одежда для детей, недорогая детская одежда, детская одежда до года, бренды детской одежды ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка методик раскрутки программ

    Требуется опытный человек в данной сфере. Есть ряд программ которые нужно размещать на посещаемых сайтах-каталогах программ в интернете таким образом чтобы максимально увеличить объем скачиваний и использований программ. Программы под систему виндовз (игры, рекламные приложения). ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Прогон по каталогам

    Нужно будет прогнать сайт по каталогам .. 1) От вас цены сроки.. 2) Кол-во каталогов .. Предпочтение к наименьший цене.. Оставляйте ваши ICQ номера.. В ...

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Продвижение сайта с "нуля"

    Нужна поддержка в оптимизации сайта и его продвижение в основных поисковых системах. Сайт новый (происходит наполнение сайта), работа постоянная на первый этап - годичная (оплата по достижении заявленного результата ежемесячно), определяться с исполнителем и ...

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад