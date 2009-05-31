Прогнать 2 сайта по белым каталогам

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт13 заявок191 просмотр

Здраствуйте!

Мне необходимо прогнать 2 сайта, по белым каталогам России и Украины...

Интересуют цены, сроки выполнения... количество каталогов

Возможно мне потребуется оптимизация и дальнейшая раскрутка... там посмотрим

В любом случае будем сотрудничать :)

Оплата webmoney, желательно по факту... последнее время подводят по срокам...

ps: Цены вменяемы, проекты бюджетные... Для друзей делаю...

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спасибо за понимание

16 лет назад
scoutori
Виталий 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров