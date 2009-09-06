Поднять ТИЦ и PR сайтов

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Завершен7 заявок252 просмотра

Нужно поднять тиц и PR нескольких сайтов. Тиц до 200 и более, PR - по возможности. Тиц должен держаться. Пишите, пожалуйста, стоимость за 100 и 200 Тиц, сроки и способы.

16 лет назад
knigoman
Karen 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

mskliving
41 год
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
18 отзывов(-8)
16 лет назад
$200
30 дней
Результатом полностью доволен. Действительно Антонинка - один из лучших специалистов, с которым мне довелось иметь дело. Человек, который не только умеет выполнять поставленные задачи, но и умеет правильно общаться с клиентами. Спасибо за отличную работу. Продолжаем сотрудничество. Рекомендую Антонинку как надежного исполнителя.

Заявки фрилансеров

mskliving
41 год
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
18 отзывов(-8)
16 лет назад