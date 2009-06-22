Здраствуйте! Мне необходимо прогнать 2 сайта, по белым каталогам России и Украины... Интересуют цены, сроки выполнения... количество каталогов Возможно мне потребуется оптимизация и дальнейшая раскрутка... там посмотрим ...
Увеличить количество поситителей
Необходимо увеличить количество ЦЕЛЕВЫХ посетителей с поисковых систем для сайта hotloves.ru
со 100 до 1000.
Выслушаю все предложения.
Попрошу именно предложения, а не рекламу ваших услуг.
Спасибо!
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