Научить пользоваться Allsubmitter

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Завершен4 заявки143 просмотра

Научить пользоваться Allsubmitter

У меня есть Allsubmitter

База тоже есть

Нужно научить меня правильно пользоваться этой прогой, зайдя на мой комп удаленно через программу "TeamViewer" http://www.teamviewer.com/index.aspx

Вы заходите на мой комп удаленно, открываете Allsubmitter, и прогоняете сайт хотя бы по 50 каталогам, а я смотрю и учусь.

16 лет назад
damyrian
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iwcpr
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iwcpr
42 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 отзывов(-2)
16 лет назад