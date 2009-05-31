Необходимо увеличить количество ЦЕЛЕВЫХ посетителей с поисковых систем для сайта hotloves.ru со 100 до 1000. Выслушаю все предложения. Попрошу именно предложения, а не рекламу ваших услуг. Спасибо!
Научить пользоваться Allsubmitter
Научить пользоваться Allsubmitter
У меня есть Allsubmitter
База тоже есть
Нужно научить меня правильно пользоваться этой прогой, зайдя на мой комп удаленно через программу "TeamViewer" http://www.teamviewer.com/index.aspx
Вы заходите на мой комп удаленно, открываете Allsubmitter, и прогоняете сайт хотя бы по 50 каталогам, а я смотрю и учусь.
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