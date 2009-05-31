Научить пользоваться Allsubmitter

У меня есть Allsubmitter

База тоже есть

Нужно научить меня правильно пользоваться этой прогой, зайдя на мой комп удаленно через программу "TeamViewer" http://www.teamviewer.com/index.aspx

Вы заходите на мой комп удаленно, открываете Allsubmitter, и прогоняете сайт хотя бы по 50 каталогам, а я смотрю и учусь.