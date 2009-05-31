Раскрутить сайт нестандартн. методами

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт7 заявок243 просмотра

Есть сайт игровой тематики - raz2pli.net

Требуется нестандартная раскрутка

Потенциальная целевая аудитория - вся украинская интернет-аудитория.

Основная проблема заключается в том, что такого рода сайты обычно не ищут через поисковые системы...

На данный момент посещаемость около 20 чел. в день.

Рассмотрю любые предложения.

16 лет назад
raz2pli
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17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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