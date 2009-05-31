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Регистрация сайта в DMOZ.
Необходимо зарегистрировать сайт в каталоге dmoz.org.
Оплата только по факту наличия сайта в каталоге.
Ваши заявки без цены рассмотрены не будут.
Те, кто не имел ранее опыта регистрации сайта в этом каталоге - просьба не писать.
Все предложения оставляйте здесь.
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