Раскрутка сайта

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт31 заявка423 просмотра

Раскрутка сайта http://www.bestchange.info/

Привлечь пользователей на сайт.

Бюджет: 200$/мес.

цель: через полгода 100чел/день

16 лет назад
turokh
Turokh 
57 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Fergison
41 год
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$1000
180 дней

Заявки фрилансеров

Fergison
41 год
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Регистрация сайта в DMOZ.

    Необходимо зарегистрировать сайт в каталоге dmoz.org. Оплата только по факту наличия сайта в каталоге. Ваши заявки без цены рассмотрены не будут. Те, кто не имел ранее опыта регистрации сайта в этом каталоге ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Раскрутить сайт нестандартн. методами

    $100

    Есть сайт игровой тематики - raz2pli.net Требуется нестандартная раскрутка Потенциальная целевая аудитория - вся украинская интернет-аудитория. Основная проблема заключается в том, что такого рода сайты обычно не ищут через поисковые системы... ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Регистрация в каталогах

    Требуется подобрать для сайта ключевые слова (в дополнение вышлю слова подобранные специалистами Яндекса в контекстной рекламе) и зарегистрировать во всех возможных каталогах, тематика - продажа попугаев всех видов. Пишите количество каталогов, цену. ...

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Научить пользоваться Allsubmitter

    Научить пользоваться Allsubmitter У меня есть Allsubmitter База тоже есть Нужно научить меня правильно пользоваться этой прогой, зайдя на мой комп удаленно через программу "TeamViewer" http://www.teamviewer.com/index.aspx Вы заходите на мой комп ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Увеличить количество поситителей

    Необходимо увеличить количество ЦЕЛЕВЫХ посетителей с поисковых систем для сайта hotloves.ru со 100 до 1000. Выслушаю все предложения. Попрошу именно предложения, а не рекламу ваших услуг. Спасибо!

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Прогнать 2 сайта по белым каталогам

    Здраствуйте! Мне необходимо прогнать 2 сайта, по белым каталогам России и Украины... Интересуют цены, сроки выполнения... количество каталогов Возможно мне потребуется оптимизация и дальнейшая раскрутка... там посмотрим ...

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Поднять ТИЦ и PR сайтов

    Нужно поднять тиц и PR нескольких сайтов. Тиц до 200 и более, PR - по возможности. Тиц должен держаться. Пишите, пожалуйста, стоимость за 100 и 200 Тиц, сроки и способы.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Качественный прогон сайта по украинским доскам

    Нужен ручной прогон сайта по украинским доскам объявлений. Цель - реальные посетители, потому качество на первом месте. Спам и автоматическая регистрация в огромных базах не интересует. Рассмотрю любые ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад