Контекстная реклама

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$500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт9 заявок223 просмотра

Предлагаю единовременную работу по составлении грамотных обьявлений для магазина Filmru.ru в системе Yandex.Директ,Бегун и Гугл

Необходим точечный подход,никаких общих обьявлений вроде Все сериалы - все сюда.

Конкретный сериал - конкретный запрос - конкретное обьявление.Работа обьемная,учитывая огромное кол-во наименований.

16 лет назад
tops
40 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
18 отзывов(-2)

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