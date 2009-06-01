Необходимо продвижение сайта по тематике фольклорный ансамбль
Контекстная реклама
Предлагаю единовременную работу по составлении грамотных обьявлений для магазина Filmru.ru в системе Yandex.Директ,Бегун и Гугл
Необходим точечный подход,никаких общих обьявлений вроде Все сериалы - все сюда.
Конкретный сериал - конкретный запрос - конкретное обьявление.Работа обьемная,учитывая огромное кол-во наименований.
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