Требуется продвижение сайта!

$180
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен23 заявки795 просмотров

Необходимо продвижение сайта по тематике фольклорный ансамбль

15 лет назад
behr80
46 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

makedonskiy
47 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$180
90 дней
Очень доволен сотрудничеством с Александром! Результаты даже выше чем предполагалось. Всем рекомендую!
Отличный заказчик. Чётко изложил суть работы и всегда регулярно оплачивал услуги. Рекомендую !

Заявки фрилансеров

makedonskiy
47 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад