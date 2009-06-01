Необходимо зарегистрировать на сайт dmoz.org

Необходимо зарегистрировать сайт в каталоге dmoz.org.

Оплата ТОЛЬКО по факту наличия сайта в каталоге.

Ваши заявки без цены рассмотрены не будут. Цену выше 10 долларов можете даже не предлагать.

Те, кто не имел ранее опыта регистрации сайта в этом каталоге - просьба не беспокоиться.

Все предложения оставляйте только здесь.