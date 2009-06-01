Необходимо зарегистрировать на сайт dmoz.org

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт5 заявок231 просмотр

Необходимо зарегистрировать сайт в каталоге dmoz.org.

Оплата ТОЛЬКО по факту наличия сайта в каталоге.

Ваши заявки без цены рассмотрены не будут. Цену выше 10 долларов можете даже не предлагать.

Те, кто не имел ранее опыта регистрации сайта в этом каталоге - просьба не беспокоиться.

Все предложения оставляйте только здесь.

16 лет назад
DjCroc
Сергей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

AleksRF
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

AleksRF
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад