Необходимо продвижение сайта по тематике фольклорный ансамбль
Необходимо зарегистрировать на сайт dmoz.org
Необходимо зарегистрировать сайт в каталоге dmoz.org.
Оплата ТОЛЬКО по факту наличия сайта в каталоге.
Ваши заявки без цены рассмотрены не будут. Цену выше 10 долларов можете даже не предлагать.
Те, кто не имел ранее опыта регистрации сайта в этом каталоге - просьба не беспокоиться.
Все предложения оставляйте только здесь.
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