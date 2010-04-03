Продвижение сайта

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Завершен21 заявка382 просмотра

Необходимо продвижение сайта в основных поисковых системах (Яндекс, Рамблер, Гугл).

Тематика: доставка питьевой воды в офис и домой. www.dobrayavoda.ru

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Регион: Москва и область.

Требуемый результат: ТОП-10

Сайт новый (1 мес. работает), оплата по достижении заявленного результата ежемесячно.

Детали обсудим. В дальнейшем еще 2 сайта могу предложить.

Пишите свою цену и свои возможности.

P.S. У фрилансеров есть привычка исчезать. Пишите точную цену, сроки, что можете и какие расходы от меня требуются.

15 лет назад
vodas
Марат 
51 год
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

makedonskiy
47 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$50
60 дней
Профессионал своего дела и работает на результат. Еще, очень порядочный человек. Рекомендую!!!
Заказчик отличный! Добросовестный, порядочный! Корректен в общение. Оплата всегда вовремя! Рекомендую!

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makedonskiy
47 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
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