Необходимо продвижение сайта по тематике фольклорный ансамбль
Продвижение сайта
Необходимо продвижение сайта в основных поисковых системах (Яндекс, Рамблер, Гугл).
Тематика: доставка питьевой воды в офис и домой. www.dobrayavoda.ru
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Регион: Москва и область.
Требуемый результат: ТОП-10
Сайт новый (1 мес. работает), оплата по достижении заявленного результата ежемесячно.
Детали обсудим. В дальнейшем еще 2 сайта могу предложить.
Пишите свою цену и свои возможности.
P.S. У фрилансеров есть привычка исчезать. Пишите точную цену, сроки, что можете и какие расходы от меня требуются.
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Заявки фрилансеров
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