Необходимо продумать план/проект для увеличения целевого посещения сайта http://www.seedoff.net , а конкретнее торрент трекера. На данный момент бюджет на разработку плана не определен, но из-за существенных затрат на содержание он будет ...
Раскрутка интернет-магазина
Здравствуйте!
Нужен специалист или комманда которая сможет раскрутить с нуля небольшой интернет-магазин.
В магазине только один товар (хотя много разных видов) - смайлики для автомобиля.
Интересуют запросы
-смайл
-смайлик
-любые другие запросы связанные со смайлами и машинами которые хоть кто-то ищет согласно рамблеру
Раскрутка с нуля - у сайта нет пока даже доменного имени.
Деньги переведу на безопасную сделку сразу как только определюсь с исполнителем, но
завершу оплату только когда сайт достигнет оговоренных результатов.
Пожалуйста сообщите какие результаты и в какие сроки вы можете *гарантировать*.
Если приведенной информации недостаточно для точной оценки приведите возможный разброс цен.
С уважением,
Олег
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