Раскрутка интернет-магазина

Здравствуйте!

Нужен специалист или комманда которая сможет раскрутить с нуля небольшой интернет-магазин.

В магазине только один товар (хотя много разных видов) - смайлики для автомобиля.

Интересуют запросы

-смайл

-смайлик

-любые другие запросы связанные со смайлами и машинами которые хоть кто-то ищет согласно рамблеру

Раскрутка с нуля - у сайта нет пока даже доменного имени.

Деньги переведу на безопасную сделку сразу как только определюсь с исполнителем, но

завершу оплату только когда сайт достигнет оговоренных результатов.

Пожалуйста сообщите какие результаты и в какие сроки вы можете *гарантировать*.

Если приведенной информации недостаточно для точной оценки приведите возможный разброс цен.

С уважением,

Олег