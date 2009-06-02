Необходимо продвижение сайта в основных поисковых системах (Яндекс, Рамблер, Гугл). Тематика: доставка питьевой воды в офис и домой. www.dobrayavoda.ru Ключевые слова: доставка питьевой воды ...
План/проект для увеличения целевого посещения
Необходимо продумать план/проект для увеличения целевого посещения сайта http://www.seedoff.net , а конкретнее торрент трекера. На данный момент бюджет на разработку плана не определен, но из-за существенных затрат на содержание он будет небольшой.
Составить подробный план стратегии поэтапного привлечения на ресурс как можно большего числа пользователей в сутки.
Кроме плана необходимо составить семантическое ядро.
План должен включать в себя разные эффективные способы привлечения пользователей, конкретные предложения по оптимизации страниц. План подробный, вплоть до того, где будут покупаться ссылки (если это будет предложено), цен за отдельные этапы плана, какой результат планируется после отдельного этапа. ТИЦ, PR, топ яндекса, гугла - не цель, а лишь одно из средств достижения цели.
Способы достижения цели: любые законные, главное не попасть в бан поисковиков.
Бюджет на раскрутку в месяц не определён, но изначально точно меньше 200 долларов.
В дальнейшем возможно сотрудничество по реализации этого плана или его части.
Пишите краткий план в своём сообщении сразу.
Ответы: "смотрите портфолио, обращайтесь", т.е. неконкретные, а также без укзания цены и сроков не рассматриваются.
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