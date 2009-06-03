Продвижение сервиса

В данный момент есть сайт www.turbo.in.ua на движке, который сейчас собираемся поменять. К сервису также добавляется раздел на отдельном доменном имени

(www.turbosms.in.ua) со своим дизайном и наполнением (для залогиненного юзера система одно общее).

Кроме того www.turbo.in.ua имеет ещё один логин www.turbosms.com.ua который и необходимо продвигать.

Задача- максимальная раскрутка. Целевая аудитория: основная- Украина, второстепенная- СНГ.

Принимаются заявки только от исполнителей с портфолио.

Начнём работать только после того, как нам предоставят подробный график с описаниями действий и сроков.

Готовы рассмотреть все пропозиции, советы профессионалов.

Только долгосрочное сотрудничество!