Здравствуйте! Нужен специалист или комманда которая сможет раскрутить с нуля небольшой интернет-магазин. В магазине только один товар (хотя много разных видов) - смайлики для автомобиля. Интересуют запросы ...
Продвижение сервиса
В данный момент есть сайт www.turbo.in.ua на движке, который сейчас собираемся поменять. К сервису также добавляется раздел на отдельном доменном имени
(www.turbosms.in.ua) со своим дизайном и наполнением (для залогиненного юзера система одно общее).
Кроме того www.turbo.in.ua имеет ещё один логин www.turbosms.com.ua который и необходимо продвигать.
Задача- максимальная раскрутка. Целевая аудитория: основная- Украина, второстепенная- СНГ.
Принимаются заявки только от исполнителей с портфолио.
Начнём работать только после того, как нам предоставят подробный график с описаниями действий и сроков.
Готовы рассмотреть все пропозиции, советы профессионалов.
Только долгосрочное сотрудничество!
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