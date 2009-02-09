Работа для блогера по продвижению партнерки

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Нужен блог и блогер), пишущий или публикующий посты на темы "Логотипы, дизайн логотипа и фирменного стиля, айдентика и т.д."

Задача - продвижение партнерской программы http://LogoUnit.Ru

контакт: [email protected]

15 лет назад
kingday
46 летБеларусь
18 лет в сервисе
Был
19 дней назад