Продвижение сайта по ключевым запросам.

Поисковые системы (SEO)Закрыт13 заявок240 просмотров
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Необходимо продвижение сайта в Google.com.ua по следующим запросам:

- куртки оптом;

- верхняя одежда оптом;

- купить крутку;

- купить плащи;

- женская одежда оптом;

- модная одежда 2009;

- пальто оптом;

- купить сумку женскую;

- женские сумки оптом;

- женксие ремни;

- аксессуары оптом;

- женские аксессуары.

Всего 12 слов. Интересует реальны срок, РЕАЛЬНАЯ стоимость. Опыт - проекты реализованные.

Предоплату делать не буду. Возможна оплата поэтапная либо когда работа будет готова.

15 лет назад
suprom
Роман 
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад