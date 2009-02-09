Продвижение сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт9 заявок150 просмотров
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Вывод сайта в ТОП 10. совершенно определенная цель.

Сайт и запросы в личку. Просьба не писать предложения типо: проспамлю ваш сайт по безумной базе досок объявлений и пр. Есть задача, сроки 3 мес. цены в личку, если вы готовы сделать это быстрее, прекрасно. Бюджет небольшой. Предоплата 50 % при наличии у вас отзывов и опыта.

15 лет назад
Axell07
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
Linearia
NaN летБеларусь
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад
$50
30 дней