Оптимезация сайта под поисковики.

Необходимо продвинуть сайт по ремонту грузовых автомобилей www.raigravt.ru в поисковой системе yandex.ru. Повозможности желательно быть в первой десятке. Есть еще несколько сайтов которые нужно будет после удачной раскрутки продвинуть в yandex.ru www.tk-kt.ru, www.pechati.net, www.tour.comas.su или увеличить посещаемость этих страниц. на ...
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Что требуется: оптимезировать сайт под запросы (их несколько). Установить счетчики майла и рамблера. Так кнопку тиц яндекса. Не множко подправить страницу. Работа плевая стоит не много денег , так что типа сделаю все за 100$ можете не писать... Выберу автора с наименьший ценой. Ваши предложения скрыты... Оставляйте контакты.
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