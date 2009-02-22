Оптимезация сайта под поисковики.

Что требуется: оптимезировать сайт под запросы (их несколько). Установить счетчики майла и рамблера. Так кнопку тиц яндекса. Не множко подправить страницу. Работа плевая стоит не много денег , так что типа сделаю все за 100$ можете не писать... Выберу автора с наименьший ценой. Ваши предложения скрыты... Оставляйте контакты.