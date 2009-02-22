Вывести сайты в индекс Яндекса.

Есть сайт http://www.separoom.ru/ надо погонять по каталогам, по статейникам. цель поднять выдачу поисковиков предложения в асю 19367698. если результаты устроят то есть много сайтов и работа будет постоянная.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть (для начала) 100 сайтов (сателлитов) - на CMS и на html, контент рерайтный, были проспамлены по каталогам, форумам и т.д.
В индекс так и не попали, сейчас в кабине Вебмастера пишет запрещены к индексации.
Задача сделать так, чтобы сайты попали в индекс.
От Вас цена, сроки.
Примеры по запросу.
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