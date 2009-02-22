Вывести сайты в индекс Яндекса.

Есть (для начала) 100 сайтов (сателлитов) - на CMS и на html, контент рерайтный, были проспамлены по каталогам, форумам и т.д.

В индекс так и не попали, сейчас в кабине Вебмастера пишет запрещены к индексации.

Задача сделать так, чтобы сайты попали в индекс.

От Вас цена, сроки.

Примеры по запросу.