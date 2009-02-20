СЕО статьи для постинга с беклинками.Недвижимость.

$100
Поисковые системы (SEO)Закрыт4 заявки261 просмотр
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Задача:

повышение ТИЦ и PR, продвижение.

подготовить СЕО-статьи с использованием ключевиков, кот. предоставлю (порядка 500).

выбрать сайты с высокими показателями PR и ТИЦ для постинга статей на постояной основе с беклинками в разделы сайта.

размножить их програмно до нужного кол-ва отобранных сайтов.

разместить размноженные статьи на отобранных сайтах на постоянной основе.

выслать отчёт.

Пишите в тендере, не в личку, максимально подробно.

15 лет назад
5050482
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад