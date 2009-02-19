Регистрация в англоязычных каталогах и досках

Есть сайт с казуальными играми (партнерка gameboss). Параметры такие: PR: 3 тИЦ: 0 В индексе Яндекса порядка 600 страниц Контент - частично уникальный, но большинство описаний оставлено как есть. Сайт "прогонялся" через 1ps примерно полгода назад. Нужно поднять сайт в ...