Оптимизация главной страницы сайта.

Есть несколько сайтов. в среднем 10-15 слов. В силу отсутствия времени, готов отдавать такую работу на аутсорсинг. Задача - провести внутреннюю оптимизацию: создать карту продвижения, проанализировать запросы. наполнить сайт контентом (заказать тексты на textbroker.ru, принять их потом, согласовать) прописать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо провести оптимизацию главной страницы под поисковики.
Жду от Вас предложения, цену и сроки.
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