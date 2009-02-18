Создать проекты под AllSubmitter

Доброго времени суток.

Требуется создание нескольких проектов под AllSubmitter для прогона по каталогам. От меня урл сайта, ключевые слова и е-меил. От Вас:

800-1000 уникальных, читаемых названий с моими ключевыми словами

800-1000 уникальных, читаемых описаний под тематику сайта

Аккуратно и грамотно заполнить все поля проекта, подобрать рубрики для регистрации.

Оставляйте цены и контакты.