Обмен ссылками с сайтами городов МО

- обмен ссылками, отслеживание размещенных ссылок, составление базы данных

- оплата за каждую ссылку зависит от веса ссылки - напишите ваши условия оплаты.

- оплата переводится после наработки определенного количества ссылок (например каждые 20 ссылок).

Работа через специальный скрипт, который может быть доработан под ваши требования http://www.myschelkovo.ru/citieslink

Тематика: города Подмосковья. Список городов - есть. Списка сайтов - увы нет. Зато есть Яндекс и его поиск.

Требуется вести прежде всего качественный односторонний обмен ссылками - 5-6 предложений окружающего текста, различные тексты ссылок! Нужно от 100 до 200 обменов в месяц.

Рассмотрю также предложения по обмену статьями на ту же тему.

В ЛИЧКУ НЕ ПИШИТЕ!!!

аська 219539874, почта [email protected]