Продвижение в поисковиках (SEO)

Создается сайт компании, специализирущейся на крупнооптовых поставках:

+ металлопроката,

+ пиломатериалов,

+ цемента,

+ гранита,

+ ГСМ.

Соответственно, необходима будет его оптимизация и продвижение в поисковиках Яндекс и Google, и сейчас нужно составить бюджет.

Дальнейшая работа будет проходить с ТЕМ, кто опишет (хотя бы примерно), какими МЕТОДАМИ он будет продвигать сайт в топ-10 и топ-5 и, соответственно, укажет сроки и СТОИМОСТЬ. Если стесняешься писать стоимость сюда – пиши в личку. Только напиши обязательно.