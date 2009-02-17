Размещение ссылок на сайт

Поисковые системы (SEO)Закрыт10 заявок267 просмотров
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www.amber.ua

специализированный магазин по продаже персональных компьютеров.

Необходима узкотематическое размещение ссылок на наш сайт

с сайтов имеющих рейтинг не ниже PR4 и тематику схожую с нашим сайтом.

Направление продвижения:

"заказ, сборка, покупка компьютеров, системных блоков, пк, серверов"

+ аналог на украинском языке.

Жду предложений.

15 лет назад
amber_ua
49 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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