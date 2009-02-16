Раскрутить сайт

Требуется вывести сайт из бана Яндекса. Не индексируется около полугода. В аккуанте вебмастера и поиске только главная страница. На запросы по поводу причин такого положения Яндекс не отвечает. Возможно дальнейшее сотрудничество по оптимизации и продвижению. Указывайте, пожалуйста, ...