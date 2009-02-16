Раскрутить сайт

Поисковые системы (SEO)Закрыт16 заявок285 просмотров
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Сайт www.i-metro.com.ua основан на движке web-asyst.

Данный движок предусматривает возможность работы "партнерки" - системы начисления бонусов за полученных клиентов.

На данный момент сайт находится в окончательной стадии наполнения контентом и товарами.

Необходим человек или группа людей которые смогут раскрутить сайт (привлечь реальных покупателей) на основе этой технологии и получать.

Это не разовая работа.

Взаимоотношения и начисление процентов пожизненное.

Надеюсь на плодотворное сотрудничество.

15 лет назад
amber_ua
49 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад