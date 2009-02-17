Продвижение сайта (работы по дереву)

Создается сайт компании, специализирущейся на крупнооптовых поставках: + металлопроката, + пиломатериалов, + цемента, + гранита, + ГСМ. Соответственно, необходима будет его оптимизация и продвижение в поисковиках Яндекс и Google, и сейчас нужно составить бюджет. Дальнейшая работа будет проходить с ТЕМ, кто опишет ...