Создается сайт компании, специализирущейся на крупнооптовых поставках: + металлопроката, + пиломатериалов, + цемента, + гранита, + ГСМ. Соответственно, необходима будет его оптимизация и продвижение в поисковиках Яндекс и Google, и сейчас нужно составить бюджет. Дальнейшая работа будет проходить с ТЕМ, кто опишет ...
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Требуется регистрация в каталогах DMOZ и Яндекс Каталог. Желательно побыстрей рассмотрю любые предложения. Ася 4033один986два
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