Регистрация в каталогах

Сайт в разработке, но нужно будет его продвижение. Предложите свои услуги, интересуют НЧ и СЧ запросы. Какие запросы и какая стоимость? Сайт содержит примеры работ по дереву одного мастера. Цель: найти заказчиков на его услуги. Тематика/разделы 1. резьба по дереву 2. роспись ...