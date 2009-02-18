Продвижение сайта в yandex

Необходимо продвижение сайта www.rolsport.ru в десятку yandex по фразам

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Условия:

- минимальные цены. Только так можно заработать за счет "объема".

- стабильность работы. Если сайт не попадает в десятку - деньги "переносятся" на следующий месяц.

- Постоянно на связи. Чтобы я вас не ловил и не вызванивал, а просто в рабочее время мог написать в icq.

- Быстрота просчета бюджета. в идеале, чтобы у вас была программа, которая сама просчитывает бюджет на конкретный сайт по определенным запросам.

пишите цену + условия(!) + портфолио + контакты на valeramakarov (@) mail.ru

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Заказы по продвижению бывают достаточно часто. В 80% случаев отпугивает цена.