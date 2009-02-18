Продвижение сайта в yandex

- обмен ссылками, отслеживание размещенных ссылок, составление базы данных - оплата за каждую ссылку зависит от веса ссылки - напишите ваши условия оплаты. - оплата переводится после наработки определенного количества ссылок (например каждые 20 ссылок). Работа ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо продвижение сайта www.rolsport.ru в десятку yandex по фразам
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Условия:
- минимальные цены. Только так можно заработать за счет "объема".
- стабильность работы. Если сайт не попадает в десятку - деньги "переносятся" на следующий месяц.
- Постоянно на связи. Чтобы я вас не ловил и не вызванивал, а просто в рабочее время мог написать в icq.
- Быстрота просчета бюджета. в идеале, чтобы у вас была программа, которая сама просчитывает бюджет на конкретный сайт по определенным запросам.
пишите цену + условия(!) + портфолио + контакты на valeramakarov (@) mail.ru
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Заказы по продвижению бывают достаточно часто. В 80% случаев отпугивает цена.
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