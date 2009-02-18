Раскрутка сайта за рубежом

Сайт еще в разработке, работает только главная страница, верстка будет другая. на сайте будут размещаться товары.

Род деятельности и специфика работы компании: Продажа укр. товаров иностранным клиентам

Перечень основных товаров/услуг: Все производимые на Украине товары

Целевая аудитория: Иностранные клиенты

www.alibaba.com – будет на этоти сайты похож

Весь сайт на английском языке.

Интересует раскрутка только за рубежом, а именно США

интересуют позиции в гугл и яху.

рамблер, яндекс – не интересует.

На данный момент подбираю исполнителя, в лычку не пишите, так как работать по продвижению начнём через 1-2 неделе.

Интересует:

1. Прогон по буржуйским каталогам (прайс)

2. Вывод сайт в 10-ку гугл, яху, подбор ключевых слов, консультация

3. Сроки

Ищется адекватный человек, знающий своё дело.