Раскрутка сайта за рубежом

Есть сайт с казуальными играми (партнерка gameboss). Параметры такие: PR: 3 тИЦ: 0 В индексе Яндекса порядка 600 страниц Контент - частично уникальный, но большинство описаний оставлено как есть. Сайт "прогонялся" через 1ps примерно полгода назад. Нужно поднять сайт в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт еще в разработке, работает только главная страница, верстка будет другая. на сайте будут размещаться товары.
Род деятельности и специфика работы компании: Продажа укр. товаров иностранным клиентам
Перечень основных товаров/услуг: Все производимые на Украине товары
Целевая аудитория: Иностранные клиенты
www.alibaba.com – будет на этоти сайты похож
Весь сайт на английском языке.
Интересует раскрутка только за рубежом, а именно США
интересуют позиции в гугл и яху.
рамблер, яндекс – не интересует.
На данный момент подбираю исполнителя, в лычку не пишите, так как работать по продвижению начнём через 1-2 неделе.
Интересует:
1. Прогон по буржуйским каталогам (прайс)
2. Вывод сайт в 10-ку гугл, яху, подбор ключевых слов, консультация
3. Сроки
Ищется адекватный человек, знающий своё дело.
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