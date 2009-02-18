Поднять в Яндексе сайт с казуальными играми

Есть сайт с казуальными играми (партнерка gameboss). Параметры такие:

PR: 3

тИЦ: 0

В индексе Яндекса порядка 600 страниц

Контент - частично уникальный, но большинство описаний оставлено как есть.

Сайт "прогонялся" через 1ps примерно полгода назад.

Нужно поднять сайт в десятку Яндекса по следующим запросам:

веселая ферма 2 скачать

скачать люксор

натали брукс

ферма айрис

маленькие игры

мини игры компьютер

Очень хотелось бы, чтобы в результатах поиска по ключевым фразам с названием игры вылезала не "морда", а страницы по этим играм.

Оплата за результат. В предложениях указывайте, пожалуйста, сроки и стоимость выхода в топ.

В аську просьба не писать, и по почте тоже нежелательно. Просто оставляйте предложения к проекту.