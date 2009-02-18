Поднять в Яндексе сайт с казуальными играми

Есть сайт-социалка, надо пропиарить в хабре или на дёти
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт с казуальными играми (партнерка gameboss). Параметры такие:
PR: 3
тИЦ: 0
В индексе Яндекса порядка 600 страниц
Контент - частично уникальный, но большинство описаний оставлено как есть.
Сайт "прогонялся" через 1ps примерно полгода назад.
Нужно поднять сайт в десятку Яндекса по следующим запросам:
веселая ферма 2 скачать
скачать люксор
натали брукс
ферма айрис
маленькие игры
мини игры компьютер
Очень хотелось бы, чтобы в результатах поиска по ключевым фразам с названием игры вылезала не "морда", а страницы по этим играм.
Оплата за результат. В предложениях указывайте, пожалуйста, сроки и стоимость выхода в топ.
В аську просьба не писать, и по почте тоже нежелательно. Просто оставляйте предложения к проекту.
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