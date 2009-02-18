Раскрутить группу вконтакте.ру

Поисковые системы (SEO)Закрыт9 заявок304 просмотра
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Требуется раскрутить группу. Тематика: организация своего бизнеса (не какой-нибудь развод, а реальное предложение). Необходимые вложения от 100 000 руб. Так что всякие школьники - не целевая аудитория. Желательно привлечение по интересам "бизнес".

Жду ваших предложений.

15 лет назад
SEOExpert
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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