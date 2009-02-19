ТОП-10. Недвижимость, квартиры. Москва.

$500
Поисковые системы (SEO)Закрыт7 заявок307 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сайт по тематике "недвижимость", домену более 6 мес..

Его надо продвинуть в ТОП-5 яндекса по запросам, которые во вложении.

Всего запросов порядка 50.

Общая частота показов по статистике Яндекса по Московскому региону порядка 7500 в мес.

Запросы во вложении.

С Вашей стороны:

- возможно, коррекция ключевых слов по тематике;

- прогноз по посещаемости со сроками;

- бюджет с коментариями (ссылки, программинг, работа по ведению);

Пишите в тендере, не в личку.

Я на связи голосом. Контакты в профайле.

Без конкретики не рассматриваются предложения.

15 лет назад
5050482
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад