Рекламные статьи

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Планируется написание рекламных статей по образовательной тематике в целях продвижения сайта образовательных услуг.

В обшей сложности статей будет около 50.

Объем каждой статьи примерно 3500 печатных знаков.

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- образцы работ по образовательной тематике.

15 лет назад
masterref
Best Master 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
Выбранные исполнители
julja111
Julja Julja 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
15 лет назад
$1
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
korotovskihe
47 летКиргизия
17 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад
$1
1 день
Замечательная работа! Очень ответственный работник. Все задания выполнял вовремя, отличного качества. Профессионализм на высшем уровне. Очень приятно работать и общаться с таким мастером своего дела. Благодарность бесконечная!!!
Отличный работодатель! Всем рекомендую!