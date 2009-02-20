Прогон по каталогам (БуржНет)

Сайт - http://www.rumage.ru Сайт проиндексирован яшой, гуглом, и т.п. С яши есть траффик поисковой, народ часто заходит. С гугла - вообще нет. Стата - http://www.liveinternet.ru/stat/rumage.ru/referrers.html Сроки, цена.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно прогнать сайты по каталогам.
Сайты на английском языке.
По этому нужно гонять их по буржнету.
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