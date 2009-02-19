Прогон по форумам, блогам, каталогам, соцсетям.

$100
Поисковые системы (SEO)Закрыт14 заявок333 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется в сжатые сроки максимально пропиарить проект в рунете.

Поднять ТИЦ и PR без банов и прочих прелестей "Чёрного PR"

Методы предлагайте на странице тендера.

Проект укажу в личку.

Тематика: недвижимость, земельные участки.

Возможные варианты:

1. Каталоги.

2. Блоги.

3. Доски объявлений.

4. Соцсети.

5. Форумы

и др.

С Вашей стороны:

- возможные варианты по тематике;

- прогноз результатов мероприятия;

- бюджет с коментариями;

Пишите в тендере, не в личку.

Не отписывайтесь шаблонно, без конкретики не рассматриваются предложения.

15 лет назад
5050482
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад