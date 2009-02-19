Оптимизировать сайт для поисковиков

$20
Поисковые системы (SEO)Закрыт13 заявок265 просмотров
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Нужно оптимизировать сайт для поисковых систем яндекс, гугл

Кто разбирается пишите.

Если надо ключевики я дам.

Если интересует движок то это друпал.

Сайт ukr-firma.com

15 лет назад
rosbiz
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад