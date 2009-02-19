Оптимизировать сайт для поисковиков

Есть сайт по тематике "недвижимость", домену более 6 мес.. Его надо продвинуть в ТОП-5 яндекса по запросам, которые во вложении. Всего запросов порядка 50. Общая частота показов по статистике Яндекса по Московскому региону порядка 7500 в мес. Запросы во ...
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Нужно оптимизировать сайт для поисковых систем яндекс, гугл
Кто разбирается пишите.
Если надо ключевики я дам.
Если интересует движок то это друпал.
Сайт ukr-firma.com
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