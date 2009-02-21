Продвижение сайта

Добрый день! Необходимо продвинуть сайт в ТОП5 по запросам. Сайт уже проиндексирован поисковыми системами, существует год, а сейчас руководство приняло решение развернуть деятельность в интернете.

Необходимо продвинуть сайт в ТОП5 по запросам.

P.S. Нужны гарантии, если сайт не входит в обещанный срок в ТОП5 по какому-то ключевому слову или вылетает из ТОП5, а мы вам платим за работу, то на вас налагается штраф (возврат суммы продвижения слова или продвижение за свой счет). Прошу учесть ценообразование в связи с этим условием, чтобы потом не обижаться друг на друга.

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Пожалуйста, укажите срок и цену продвижения. Всего хорошего!