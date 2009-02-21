TOP 10. Google. Мобильные телефоны. Украина

Есть сайт по тематике "недвижимость", домену более 6 мес.. Его надо продвинуть в ТОП-5 яндекса по запросам, которые во вложении. Всего запросов порядка 50. Общая частота показов по статистике Яндекса по Московскому региону порядка 7500 в мес. Запросы во ...