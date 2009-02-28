SchastLive

Ищу программиста в команду с хорошим знанием ExtJS. Опыт работы необходим. Оплата сдельная.
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
11 лет назад
Ищу программиста в команду с хорошим знанием ExtJS. Опыт работы необходим. Оплата сдельная.
Необходимые знания: - PHP 4 -5 OOП - Фреймворк Symfony Propel - MySQL - XML - Ajax - Java Script - jQwery - Prototype - HTML - CSS - умение разбираться в чужом коде.
Нужна оптимизация и продвижение Интернет-магазина мобильных телефонов (www.mobimarket.ua) в Google по 10 запросам (Украина). Интересует оплата только за результат. Желательно с минимальными затратами. Способ оплаты по договоренности.