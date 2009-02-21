"Раскрутка" сайта с 0.

Поисковые системы (SEO)Закрыт12 заявок272 просмотра
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"Раскрутка" сайта занимающегося продажей мебели. Регион - город Киев.

Ключевые слова; регистрация в поисковиках; продвижение в поисковиках; регистрация в каталогах и т.д.

Только "чистая" работа. Оплата по окончанию проекта.

Сроки и цены называть реальные пожалуйста.

15 лет назад
VladLes
NaN летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад