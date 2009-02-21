"Раскрутка" сайта с 0.

Требуется выполнить работы по "белому" продвижению сайта http://schastie.by/ Примеры ключевых слов - счастье, любовь, успех, здоровье Указывайте, пожалуйста, стоимость работ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
"Раскрутка" сайта занимающегося продажей мебели. Регион - город Киев.
Ключевые слова; регистрация в поисковиках; продвижение в поисковиках; регистрация в каталогах и т.д.
Только "чистая" работа. Оплата по окончанию проекта.
Сроки и цены называть реальные пожалуйста.
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт15 лет назад
www.spbelektra.ru интересует топ 3 яндекс по запросу молниезащита интересует цена и срокПоисковые системы (SEO)23 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужна оптимизация и продвижение Интернет-магазина мобильных телефонов (www.mobimarket.ua) в Google по 10 запросам (Украина). Интересует оплата только за результат. Желательно с минимальными затратами. Способ оплаты по договоренности.Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется высокая посещаемость. Рекламная, банерная расскрутка.NO SPAM. Поднять ТиЦ. Привлечь целевых потребителей, увеличить посещаемость. Только "белыми" методами. ваши предложения:Закрыт15 лет назад
Нужно поднять ТИЦ и ПР сайта www.expeditoru.ru Тиц - до 100 PR - До 2Закрыт15 лет назад
- $100
Задача: повышение ТИЦ и PR, продвижение. подготовить СЕО-статьи с использованием ключевиков, кот. предоставлю (порядка 500). выбрать сайты с высокими показателями PR и ТИЦ для постинга статей на постояной основе с беклинками в разделы сайта. размножить их програмно до нужного ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно прогнать сайты по каталогам. Сайты на английском языке. По этому нужно гонять их по буржнету.Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт15 лет назад
Сайт - http://www.rumage.ru Сайт проиндексирован яшой, гуглом, и т.п. С яши есть траффик поисковой, народ часто заходит. С гугла - вообще нет. Стата - http://www.liveinternet.ru/stat/rumage.ru/referrers.html Сроки, цена.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $100
Требуется в сжатые сроки максимально пропиарить проект в рунете. Поднять ТИЦ и PR без банов и прочих прелестей "Чёрного PR" Методы предлагайте на странице тендера. Проект укажу в личку. Тематика: недвижимость, земельные участки. Возможные варианты: 1. Каталоги. 2. Блоги. 3. Доски объявлений. 4. Соцсети. 5. ...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт15 лет назад
- $20
Нужно оптимизировать сайт для поисковых систем яндекс, гугл Кто разбирается пишите. Если надо ключевики я дам. Если интересует движок то это друпал. Сайт ukr-firma.comЗакрыт15 лет назад