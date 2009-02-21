"Раскрутка" сайта с 0.

Задача: повышение ТИЦ и PR, продвижение. подготовить СЕО-статьи с использованием ключевиков, кот. предоставлю (порядка 500). выбрать сайты с высокими показателями PR и ТИЦ для постинга статей на постояной основе с беклинками в разделы сайта. размножить их програмно до нужного ...