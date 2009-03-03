Прогон по каталогам

Поисковые системы (SEO)Завершен4 заявки146 просмотров
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Есть сайт

http://www.separoom.ru/

надо погонять по каталогам, по статейникам.

цель поднять выдачу поисковиков

предложения в асю 19367698.

если результаты устроят то есть много сайтов и работа будет постоянная.

15 лет назад
West-KA
Кирилл 
49 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
murkorr
38 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$16
3 дня
Специально ждал апа. Все хорошо. Бэки полезли после апа как надо. Ожидания оправдались :)
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