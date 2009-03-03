Продвижение сайта raigravt.ru

$300
Поисковые системы (SEO)Завершен33 заявки470 просмотров
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Необходимо продвинуть сайт по ремонту грузовых автомобилей www.raigravt.ru в поисковой системе yandex.ru.

Повозможности желательно быть в первой десятке.

Есть еще несколько сайтов которые нужно будет после удачной раскрутки продвинуть в yandex.ru

www.tk-kt.ru,

www.pechati.net,

www.tour.comas.su

или увеличить посещаемость этих страниц.

на данный момент там не более 10.

Жду ваших предложений. Кто заинтересован пишите.

15 лет назад
alexisse
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
murkorr
38 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$80
60 дней
Провел очень качественную работу по продвижению сайта в поисковой системе yandex.ru. Сделал много рекомендаций по оптимизации сайта. Очень доволен работой.
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