Анна очень приятный в общении человек, к тому же знает свое дело и четко понимает чего хочет. Четкая постановка задачи, постоянное участие в проекте, - сразу видно что человеку это дело не безразлично. Оплата сразу же после выполнения работы. В течение всей работы Анна была на связи, что очень порадовало. В общем только положительные ощущения от работы! Всем рекомендую сотрудничество и сам надеюсь на повторные заказы