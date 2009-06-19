Есть форум на phpbb3, перенесенный на новый хостинг. При авторизации выдает Database Error: Unable to connect to the database:Could not connect to MySQL Нужно исправить.
- $10Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
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Доброе утро. Сайт перенесен на новый хостинг, все файлы перезалиты, требуется настроить подключение к БД. Хостинг HC.ru cpanel Прикрутить две базы к сайту на joomla и форуму на phpbb3Хостинг4 заявкиЗакрыт14 лет назад
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Нужно перенести сайт с одного хостинга на mchost.ru так, что бы все работало :) Перенос всех файлов обеспечу. Требуется настройка на новом хосте.Хостинг23 заявкиЗакрыт14 лет назад
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Необходимо установить мод на форум Мод: http://bb3x.ru/mods/info/34 установка с русским языкомЗавершен14 лет назад
- $30
Есть простенький макет в psd. Нужно сверстать шаблончик под джумлу. Бюджет не очень большой :(( Указывайте сроки пожалуйстаHTML-верстка1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $10
Есть модуль JF Panda Notes 1.1 для cms joomla. Нужно доработать его до возможности рандомного вывода строки из txt файла. Бюджет 10$Завершен14 лет назад
- $10
Нужно грамотно составить список кейвородов для сайта и написать описание к 5 разделам 2-3-4 предложения (300-600 символов)Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен15 лет назад
Требуется составить семантическое ядро сайта для успешного продвижения в поисковиках + дать несколько советов по оптимизации сайта и запросам. Просьба указывать цены и возможность общения он-лайн по аськеПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $20
Требуется установить 2 мода на форум phpbb3 и отладить базу данных.Завершен15 лет назад
Добрый вечер. Нужно сверстать шаблон для форума phpbb3 под стиль сайта. Верстка сайта для джумлы и psd исходник есть. P.S. просьба указывать стоимость работыHTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад