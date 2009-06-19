mikka192

Анна Зацепина mikka192

 
37 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
volkovici
Марат 
35 летМолдова
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 отзывов(-1)
$5
10 баллов
14 лет назад
Поправить авторизацию на форуме phpbb3
Анна хороший заказчик, приятно было с ней работать. Всем рекомендую.
Евгений быстро нашел причину неисправности и решил проблему в очень сжатые сроки.
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rstone
Robin 
40 летСША
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов
$100
10 баллов
14 лет назад
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Анна очень приятный в общении человек, к тому же знает свое дело и четко понимает чего хочет. Четкая постановка задачи, постоянное участие в проекте, - сразу видно что человеку это дело не безразлично. Оплата сразу же после выполнения работы. В течение всей работы Анна была на связи, что очень порадовало. В общем только положительные ощущения от работы! Всем рекомендую сотрудничество и сам надеюсь на повторные заказы
Робин справился с поставленной задачей четко и в короткие сроки. Рекомендую как специалиста высокого уровня. Спасибо!
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kolbasko
Степан 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
$30
10 баллов
14 лет назад
JF Panda Notes 1.1 прикрутить рандомный вывод
Работать с Анной приятно.
Благодарю за оперативную помощь в решении вопроса.
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lanochka_80
Светлана 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Список кейвордов и описание к 4 разделам 300-600
Задача была поставлена четко, что значительно облегчило работу. Оплата произведена вовремя и без задержек. Работать с Анной легко и приятно. Рассчитываю на дальнейшее сотрудничество.
Грамотный специалист. Учитывает все пожелания и делает именно то, что нужно заказчику. Рекомендую, как ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
flex13
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
6 отзывов
$34
10 баллов
15 лет назад
Семантическое ядро сайта
Анна ответственный заказчик. Работать с ней очень приятно.
Грамотный специалист в своем вопросе. Дал развернутые ответы на мои вопросы и помог с решением вопросов.
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